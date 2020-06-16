В Одесі двоє п'яних військовослужбовців вирішили постріляти біля відомого дитячого центру «Молода гвардія»

Інцидент стався близько трьох годин ночі в Лузанівці. Інформацію про це оприлюднила в соцмережах прес-служба Управління поліції охорони в Одеській області, передає Politeka.net.

Побачивши двох п'яних людей, які розважалися тим, що стріляли в повітря з зброї співробітники дитячого центру «Молода гвардія» викликали поліцію при допомогою кнопки термінового виклику.

Як тільки приїхали правоохоронці, чоловіки спробували втекти, під час затримання один з них почав чинити опір.

Правоохоронці вилучили у стрільців посвідчення військовослужбовців, предмети, схожі на ніж, кастет, два стартові пістолети і магазини з патронами.

Як з'ясувалося, правопорушниками виявилися 23-річний житель Києва і 32-річний житель Дніпропетровської області.

Тепер затриманим загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років з відкритою кримінальною виробництвом ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В Одесі на вулиці Корольова вчора, 15 червня, водій автомобіля Toyota, якому стало погано за кермом, допустив зіткнення з автомобілем Daewo і збив двох пішоходів.

Після аварії очевидці подій виступили так званими народними месниками і спробували лінчувати водія, не розібравшись в ситуації.

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