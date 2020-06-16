В Одеській області співробітники СБУ накрили велику ботоферму, яка поширювала фейки на замовлення з Росії

Подробиці повідомили у прес-центрі СБУ, передає Politeka.net.

Крім Одеської області, боти діяли в Києві та чотирьох інших областях. Вони здійснювали, за версією слідства, інформаційні вкидання, дискредитували українську владу і псували імідж держави, як всередині країни, так і за її межами.

Зазначається, що організатори ботофермы використовували не тільки облікові записи в соціальних мережах і е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.

Під час обшуків оперативники вилучили техніку та більше 40 тисяч SIM-карт українських, російських і європейських операторів.

Триває досудове слідство.

Раніше ми писали, в Одесі співробітники СБУ затримали інтернет-агітатора, який діяв в інтересах країни агресора Росії.

Чоловік отримував інформацію з російських пропагандистських видань і сайтів, а потім поширював на своїх персональних сторінках в соцмережах.

зокрема, мешканець Одеської області закликав до від'єднання західних областей і приєднання їх до держав, що межують з Україною.

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