Вже з 18 червня

В Одеській області новий спалах китайського вірусу змусив владу піти на жорсткі заходи

Зокрема, у Болградському районі закриють всі ринки і припинять пасажирські перевезення. Про посилення карантинних заходів спочатку роздзвонили місцеві ЗМІ, а потім цю інформацію підтвердила прес-служба Одеської ОДА, передає Politeka.net.

Стало відомо, що з 18 червня забороняються пасажирські перевезення, крім:

на легкових автомобілях до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років; можна більше пасажирів, якщо вони члени сім'ї);

працівників продовольчих підприємств, медичних закладів, незалежно від форми власності.

З 22 червня і до особливого розпорядження забороняється робота продовольчих і непродовольчих ринків, а також робота:

ресторанів, кафе, літніх майданчиків;

торгово-розважальних центрів;

фітнес-центрів, закладів культури, торгівельного та побутового обслуговування населення.

Дозволена торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та посадковим матеріалом за умови дотримання відповідних санітарних заходів.

Відкритими залишаться банки, ветеринарні клініки, заправки, СТО.

У прес-службі ОДА зазначили, що кількість хворих китайським грипом в Болградському районі склала 84 пацієнта. А ще з'ясувалося, що вчора там померла 57-річна жінка, яка проживає в селі Дмитрівка.

У загиблої були важкі супутні захворювання. Таким чином, в Одеській області вже 19-й летальний випадок небезпечної вірусної інфекції.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Подільському районі 441, на другому місці Одеса (291), на третьому Болградський район, там захворіло 83 жителя, в основному це жителі сіл Дмитрівка та Криничне. Обидва села зачинені на карантин.

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