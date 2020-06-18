Одесу накрила хвиля розборок з вогнепальною зброєю

Про новий конфлікт, за участю представників ромської національності стало відомо з повідомлень місцевого телеграм-каналу Хydessa, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Сутичка сталася вночі на вулиці Довгої. За розповідями очевидців, були навіть чутні звуки стрілянини.

Свідки конфлікту повідомили, що хлопець ромської зовнішності в місцевій наливайці щось не поділив з іншим гостем закладу. Він жбурнув у нього пляшку пива, однак промахнувся і потрапив у вітрину холодильника, розбивши її.

На місце прибула охорона, яка вимагала відшкодувати збиток, але у відповідь хлопець покликав інших ромів, які спробували забрати порушника.

Коли охорона хотіла викликати поліцію, хулігани почали кидатися в них пляшками з урни та іншим сміттям. В результаті охороні довелося зробити декілька попереджувальних пострілів, щоб роми заспокоїлися. За попередніми даними, один співробітник охорони отримав травму.

Раніше ми повідомляли, іноземець обстріляв з пістолета, що їде на велосипеді чоловіка, змусивши його стати на коліна і просити пощади.

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