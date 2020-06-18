В Одеській області неадекватні батьки виховували свою малолітню дочку страшним способом

Вони періодично садили 11-річну дівчинку на ланцюг, щоб так не тікала з дому. Кричущі деталі повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За інформацією правоохоронців, подія мала місце в квітні поточного року в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Тоді, за словами сусідів, що мати побила 11-річну дівчинку за те, що той без дозволу пішла додому з гостей, де дорослі випивали.

У ході розслідування було встановлено, що дівчинку не тільки били, а й прив'язували на ланцюг, щоб не тікала з дому. І ставлення до цього мала не тільки 42-річна мати дитини, але і її 40-річний співмешканець, який прилаштував ланцюг до дивана.

Такий метод «виховання», відзначають в поліції, недбалим батькам порадила подруга матері.

В результаті подія перекваліфікували на ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України і всім трьом фігурантам оголосили підозру.

Крім того, дії матері, яка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, кваліфіковані ще й за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Слідство наразі триває.

Раніше ми повідомяли, в Одесі батьки звернулися в поліцію з проханням розшукати їх 17-річну доньку, яка безслідно зникла.

Відомо, що Анастасія Костюк, 2004 року народження, проживає в Малиновському районі міста. Вчора, 17 червня, вийшла з дому і досі не повернулася.

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