На території Одеської області оголошено план «Перехоплення» через викрадення людини
Інцидент стався вранці, 18 червня в селі Молодіжне Овідіопольського району. Про це повідомляє інформаційний портал «
«Троє невідомих запхали чоловіка у багажник «Жигулів» і відвезли в невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці оголосили план «Перехоплення». Проводиться перевірка. Обставини події з'ясовуються.
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До цього ми писали, що в Одесі двоє підпилих військових вирішили розважитися стріляниною з пістолета. Місце бешкетники вибрали не де-небудь, а біля відомого дитячого центру «Молода гвардія» в Лузанівці.
Побачивши двох п'яних людей, які розважалися тим, що стріляли в повітря з зброї співробітники дитячого центру «Молода гвардія» викликали поліцію за допомогою кнопки термінового виклику.
Як тільки військовослужбовці побачили поліцейських вони спробували втекти, але їм це не вдалося, і поліцейські пов'язали молодиків. Один з них чинив серйозний опір під час затримання і почав боротися з представником поліції.
Після затримання виявилося, що зловмисниками були 23-річний житель Києва і 32-річний житель Дніпропетровської області. Обидва хлопця проходять службу у військових частинах. Після обшуку у молодих людей було знайдено два пістолети, магазин з патронами, а також кастет.
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