Під Одесою корабель пішов на дно через перевантаження

Масштабна НП сталася у середу, 17 червня, морському порту Чорноморська, пише Думськая .

Повідомляється, що перевантажений зерном балкер Shandong Fu De, який під прапором Гонконгу повинен відправитися в Амстердам, ліг на дно.

"Судно торкнулося дна, і це серйозне НП. Ми не знаємо, що на дні, і цілком можлива деформація", розповіли на кораблі.

За інформацією видання, балкер намагаються зняти з грунту буксирами.

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Згідно з інформацією, корабель з вантажем прямував під прапором Ліберії Елевсиса в турецький Гемлик. Між островами Лесбос і Скірос він потрапив в шторм. З-за цього произоршло зміщення вантажу і судно небезпечно нахилилося. В 4 ранку капітан подав сигнал лиха.

Повідомляється, що у рятувальній операції брали участь кілька кораблів і три вертольоти, які евакуювали 14 членів екіпажу громадян України (по всій видимості, всі вони жителі Одеської області). Їх доставили в центр здоров'я острова Скірос.

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