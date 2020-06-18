Зростання захворюваності китайською інфекцією продовжує істотно збільшуватися в Одеській області

Тільки за останню добу лабораторно підтверджено 30 нових випадків зараження, про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає Politeka.net.

На ранок 18 червня, чисельність хворих небезпечною вірусною інфекцією в Одеському регионі становила 1188 осіб. Померли 19 пацієнтів, одужали 481 людина, а продовжують хворіти на даний момент 688.

Крім того, наголошується, що за добу одужали 55 чоловік, а летальних випадків не зареєстровано.

Раніше ми повідомляли, що в Болградському районі закриваються всі ринки і припиняються пасажирські перевезення. Посилення карантинних обмежень пов'язане з новим спалахом, а також зі смертю 57-річний мешканки цього району.

З 18 червня там припиняються пасажирські перевезення, а з 22 червня - закриваються ринки, кафе, ТЦ і фітнес-центри. Однак буде дозволена торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, ліками, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та посадковим матеріалом. Банки, лікарні, ветклініки, заправки та СТО будуть відкритими.

На даний момент Болградський район посідає третє місце в області за кількістю хворих після Одеси та Подільського району.

Як повідомив Одеський губернатор Максим Куцій на своїй сторінці в Фейсбук, в Одесі виявили 291 випадків вірусу, в Болградському районі - 84, в Подільському 447.

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