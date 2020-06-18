Жителям одного з районів Одеси стало страшно ходити по вулицях і тому вони забили тривогу

Зокрема, на селищі Котовського одесити вимагають встановити освітлення на особливо небезпечних ділянках дороги: на вулицях Заболотного, 62, і на Сахарова, 44, пишуть місцеві ЗМІ .

«В цьому кварталі розташовані дві школи, дитяча поліклініка, дитячі сади, дошкільні заклади. Взимку, коли темніє рано, діти переходять дорогу, а потік великий, так що висвітлення цих переходів просто необхідно», - кажуть вони.

Мешканці звернули увагу, що на переході на Сахарова, 44, тільки за останній рік було чотири ДТП, з них два наїзди на пішохода.

«Знак переходу з LED-освітленням встановили самі мешканці, за свій рахунок після того, як тут збили місцеву жительку», - розповіли одесити.

Чиновники погодилися, що проблема існує і пообіцяли відреагувати, однак, коли - не уточнили.

Раніше ми повідомляли, на території Одеської області оголошено план «Перехоплення» через викрадення людини.

Інцидент стався вранці, 18 червня в селі Молодіжне Овідіопольського району.

«Троє невідомих запхали чоловіка у багажник «Жигулів» і відвезли в невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оголосили план «Перехоплення». Проводиться перевірка. Обставини події з'ясовуються.

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