Одесу накрила нова хвиля розборки в стилі 90-х років з використанням зброї

У вівторок, 16 червня на Французькому бульварі біля ресторану «Три баранчика» невідомі влаштували стрілянину з травматичної зброї, після чого зникли на своїх авто. Поліція навіть оголосила план "Перехоплення" і затримала 7 учасників конфлікту.

За даними місцевих ЗМІ, одеський бізнесмен, який працює в сфері IT-технологій, спробував дати відсіч організованого злочинного угрупування колишнього кікбоксера, який зараз знаходиться в розшуку. Вони нав'язували айтишнику свою "дах", щоб той платив дати.

Тим часом підприємець звернувся за допомогою до знайомих з Києва, які послали до Одеси групу підтримки з "спортсменів", зазначає видання.

В поліції інцидент підтвердили і повідомили, що на місці події знайшли гільзи. Імовірно стріляли з травматичної зброї.

На наступний день силовики затримали сімох підозрюваних. Серед них — українці, а також вихідці із Закавказзя у віці від 22 до 37 років.

Зараз шестеро з них поміщені в СІЗО, де очікують обрання запобіжного заходу. Ще один затриманий виявився підрізанимм, він перебуває під вартою у лікарні. У чоловіків вилучили травматичний пістолет та інші речові докази.

Вживаються заходи по встановленню та затриманню інших учасників конфлікту. За хуліганство із застосуванням зброї чоловікам загрожує від трьох до семи років в'язниці.

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