На деякі регіони Одеської області обрушиться злива з градом і шквальним вітром
Про погіршення погодних умов жителів попередили синоптики Укргідрометцентру, у четвер, 18 червня, передає Politeka.net.
Очікуються грози і град, які будуть супроводжуватися шквалами вітру до 15-20 м/с. Такі погодні умови відповідають I рівнем небезпеки – «жовтому».
«При такій погоді смертельно небезпечно стояти під лінією електропередач і підходити до електропроводів, які обірвалися. Варто уникати перебування поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукрепленными конструкціями. Рекомендується бути особливо уважними та обережними», повідомили синоптики.
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В самій Одесі імовірність опадів, невелика, однак вона зберігається. Весь день в місті буде спостерігатися мінлива хмарність. Прогнозується слабкий, східний вітер. Хвилі піднімуться до 0,5 метра у висоту.
Температура морської води становитиме 21 градус.
Раніше ми повідомляли, вся міць негоди з новою силою обрушилася на Одеську область і наробила чимало лиха.
Найбільше постраждали мешканці села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Там через зливи затопило двори та підвали, а у однієї з мешканок навіть впав будинок. Крім того, господарські будівлі обвалилися у багатьох дворах, а також обвалилася бетонна плита на мосту через балку.
Крім того, 18 червня на райцентр Захарівка обрушився град, який засипав вулиці.
Відповідне кадри оприлюднили в соцмережах очевидці.
Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії
Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.
Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії