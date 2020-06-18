На деякі регіони Одеської області обрушиться злива з градом і шквальним вітром

Про погіршення погодних умов жителів попередили синоптики Укргідрометцентру, у четвер, 18 червня, передає Politeka.net.

Очікуються грози і град, які будуть супроводжуватися шквалами вітру до 15-20 м/с. Такі погодні умови відповідають I рівнем небезпеки – «жовтому».

«При такій погоді смертельно небезпечно стояти під лінією електропередач і підходити до електропроводів, які обірвалися. Варто уникати перебування поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукрепленными конструкціями. Рекомендується бути особливо уважними та обережними», повідомили синоптики.

В самій Одесі імовірність опадів, невелика, однак вона зберігається. Весь день в місті буде спостерігатися мінлива хмарність. Прогнозується слабкий, східний вітер. Хвилі піднімуться до 0,5 метра у висоту.

Температура морської води становитиме 21 градус.

Раніше ми повідомляли, вся міць негоди з новою силою обрушилася на Одеську область і наробила чимало лиха.

Найбільше постраждали мешканці села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Там через зливи затопило двори та підвали, а у однієї з мешканок навіть впав будинок. Крім того, господарські будівлі обвалилися у багатьох дворах, а також обвалилася бетонна плита на мосту через балку.

Крім того, 18 червня на райцентр Захарівка обрушився град, який засипав вулиці.

Відповідне кадри оприлюднили в соцмережах очевидці.

Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

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