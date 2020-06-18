В Одесі та області патрульна поліція буде посилено перевіряти автобуси і маршрутки

Як повідомили в прес-службі відомства, справа вся в тому, що на території Одеської області, як і по всій Україні, стартувала комплексна перевірки під умовною назвою "Перевізник", передає Politeka.net.

Повідомляється, що інспектори будуть перевіряти технічний стан транспортних засобів, наявність і справність аварійних виходів, розташування місць для сидіння, також буде контролюватися зберігання транспортних засобів за певним місцем їх стоянки, організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення медичного огляду водіїв.

Такі заходи посилять контроль за безпекою дорожнього руху та запобігати виникненню надзвичайних подій під час пасажирських перевезень.

У разі виявлення порушень копи погрожують штрафувати водіїв і перевізників.

Раніше ми повідомляли, на території Одеської області оголошено план «Перехоплення» через викрадення людини.

Інцидент стався вранці, 18 червня, в селі Молодіжне Овідіопольського району.

«Троє невідомих запхали чоловіка у багажник «Жигулів» і відвезли в невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оголосили план «Перехоплення». Проводиться перевірка. Обставини події з'ясовуються.

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