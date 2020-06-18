Жителям Одеси та області продється змириться з нескінченними дощами і грозами на цьому тижні
Невтішний прогноз на п'ятницю, 19 червня зробили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовскоого морів, передає Politeka.net
Вони повідомили, що в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Вночі та вдень прогнозується короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 9-14 метрів за секунду. Під час негоди він посилиться до 15-24 метрів в секунду.
Температура вночі складе 18-20 °С, вдень 28-30 °C.
Температура морської води 20-21 °C.
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По Одеській області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20 ° С, вдень 26-31 °C
На автодорогах області вранці туман, видимість 1-2 км.
Раніше ми повідомляли, вся міць негоди з новою силою обрушилася на Одеську область і наробила чимало лиха.
Найбільше постраждали мешканці села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Там через зливи затопило двори та підвали, а у однієї з мешканок навіть впав будинок. Крім того, господарські будівлі обвалилися у багатьох дворах, а також обвалилася бетонна плита на мосту через балку.
Крім того, 18 червня на райцентр Захарівка обрушився град, який засипав вулиці.
Також повідомлялося, що на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав град розміром з куряче яйце
Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії
Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.
Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії