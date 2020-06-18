Жителям Одеси та області продється змириться з нескінченними дощами і грозами на цьому тижні

Невтішний прогноз на п'ятницю, 19 червня зробили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовскоого морів, передає Politeka.net

Вони повідомили, що в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Вночі та вдень прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 9-14 метрів за секунду. Під час негоди він посилиться до 15-24 метрів в секунду.

Температура вночі складе 18-20 °С, вдень 28-30 °C.

Температура морської води 20-21 °C.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-20 ° С, вдень 26-31 °C

На автодорогах області вранці туман, видимість 1-2 км.

Раніше ми повідомляли, вся міць негоди з новою силою обрушилася на Одеську область і наробила чимало лиха.

Найбільше постраждали мешканці села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Там через зливи затопило двори та підвали, а у однієї з мешканок навіть впав будинок. Крім того, господарські будівлі обвалилися у багатьох дворах, а також обвалилася бетонна плита на мосту через балку.

Крім того, 18 червня на райцентр Захарівка обрушився град, який засипав вулиці.

Також повідомлялося, що на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав град розміром з куряче яйце

Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

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