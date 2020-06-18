Збитків на 13 мільйонів

Два села в Одеській області постраждали в результаті стихійного лиха та їх оголосили зоною надзвичайної ситуації

До такого висновку прийшла комісія з питань ТЕБ та НС, повідомляють місцеві видання.

На вихідних всю Одеську область накрили поливні дощі, і мешканці на собі відчули всі "сюрпризи" природи. Вони спостерігали одну і ту ж картину: шквальний вітер, сильна злива і величезні калюжі.

Так, 13 і 14 червня призвели до масового затоплення вулиць і будинків у Ренійському районі. Дуже сильно постраждали села Долинське і Нагірне, де потоки вируючої води змили асфальтове покриття на вулицях населених пунктів.

За даними чиновників, орієнтовний розмір завданих збитків становить близько 13 мільйонів гривень.

Тому комісія вирішила: визнати подію в селах Долинське і Нагірне, яке попередньо підпадає за ознаками під «надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня».

Раніше ми повідомляли, вся міць негоди з новою силою обрушилася на Одеську область і наробила чимало лиха.

Найбільше постраждали мешканці села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Там через зливи затопило двори та підвали, а у однієї з мешканок навіть впав будинок. Крім того, господарські будівлі обвалилися у багатьох дворах, а також обвалилася бетонна плита на мосту через балку.

Крім того, 18 червня на райцентр Захарівка обрушився град, який засипав вулиці.

Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії