Жителі Одеської області збунтувалися проти посилення карантину

Пристрасті загострилися в місті Болграді, де з 18 червня влада вирішила посилити карантинні заходи через новий сплеск захворюваності на китайський грип.

Так, підприємці організували стихійний мітинг біля будівлі РДА, з вимогою не закривати їх на карантин. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Ми вимагаємо від влади скасувати карантинні заходи, які не дають нам можливості торгувати на ринках і в магазинах, змушують закрити закладу громадського харчування", - заявив один з учасників протесту.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, під час мітингу люди збирали підписи під зверненням до керівництва району і чекали спілкування з головою Болградської РДА, однак ніхто з керівництва району до них не вийшов.

Тоді розлючені підприємці прорвалися крізь охорону і зібралися під кабінетом голови Болградської РДА, вимагаючи його виходу до людей.

А тим часом чиновники оприлюднило дані про поточну епідемічну ситуацію в Болградському районі.

зокрема, станом на 18 червня лабораторно підтверджений 91 випадок зараження. Найбільше інфікованих у населених пунктах Дмитрівка (41), Криничне (14), Городнє (11), Болград (8).

у Зв'язку зі складної епідемічної ситуації в Болградському районі були ізольовані на карантин села Дмитрівка та Криничне, а в Ізмаїльському районі - село Першотравневе.

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