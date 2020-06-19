В Одеській області обвалення житлового будинку призвело до трагічних наслідків

Так, під завалами будинку в м Білгород-Дністровському знайшли бездиханне тіло літнього чоловіка. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

За інформацією рятувальників, сигнал про те, що трапилося в службу «101» вступив 18 червня 13.41.

Прибулі на місце події рятувальники встановили, що площа впав стелі становить 10 кв. м. При проведенні робіт з розбору завалу було знайдено тіло 79-річного господаря будинку. Причина смерті встановлюється.

Попередньо, обвалення сталося ще 14 червня.

До ліквідації наслідків НП від ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Раніше ми повідомляли, за останні півроку в Одесі відбулося відразу кілька обвалів будинків. Одна з останніх пригод сталося на вулиці Ясній. При обвалі зруйнувався цілий ряд квартир. А уламки будинку пошкодили припарковану машину біля будівлі.

Також ми розповідали про обвал житлового будинку за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхової будівли різко обвалилася.

В результаті обвалення ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.

Ще одне обвалення будинку сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29.

Там частково обвалилося двоповерхова будівля 1920 року побудови, який тривалий час перебував у аварійному стані. Відомо, що частина мешканців з нього відселили.

Нагадаємо, обвал будинку в Одесі: з'явилася нова загроза для жителів, подробиці

Як повідомляла Politeka, "Дорогий ремонт і шикарний вид з вікон": як виглядала квартира в звалилася будинку в Одесі, фото

Також Politeka писала, що у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП.