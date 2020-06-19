В мережі показали, як олігархи відвідують курорти на одеському узбережжі

Так, днями у Кароліно-Бугазі біля готельного комплексу «Чорне море» прямо на пляж приземлився приватний вертоліт, який доставив VIP-персон.

Відпочиваючі на пляжі були дуже обурені розташуванням місця посадки, повідомляє инеформационный портал «Думська» . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вертоліт підняв в повітря клуби піску, а дітей, які гралися на дитячому майданчику поруч з місцем посадки гвинтокрилої машини ледь не змило потоками вітру.

Наголошується, що посадочний майданчик не зареєстрований офіційно, а готель належить колишньому нардепу і власнику збанкрутілого «Імексбанку» олігарху Леоніду Климову.

Користувачі мережі з гнівом коментують побачене, відзначаючи, що олігарх Клімов так робить постійно.

«І що дивує відпочиваючих? за розповідями місцевих жителів знаю, що Климов зі свитою так робив неодноразово… людина вважає, що йому закон не писаний… і життя його поки в цьому не разубедила…»,

«Пляжі і схили перетворили в х… чорт-знає що»,

«А якщо б відрубало голову кому не дай Бог? Він що уявив що він у В'єтнамі. Придурок»,

«В тому районі багато об'єктів, що належать Климову. Він на Бугазі місцевий Ленін, і може робити, що захоче. А те, що суперечить закону, він мав на увазі»,

«А як Климов землю намутил в рекриационной зоні?

Чому готель за борги не продали?», - пишуть люди.

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