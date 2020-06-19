В розпал курортного сезону в Одесі активізувалася малолітня банда, яка нападає на перехожих, а потім відбирає у них все цінне

Про один такий випадок, який мав місце днями на вулиці Варненської, розповіли в місцевій поліції, пише Рoliteka.net.

Троє підлітків запримітили жертву і вирішили її пограбувати.

Один вдарив його в потилицю, від чого чоловік упав. Після цього вони втрьох побили чоловіка, відібрали у нього 2,5 тисячі гривень і втекли.

Копи розшукали і вже затримали двох 15-річних зловмисників. Їм повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Третього оголосили в розшук. За скоєне неповнолітнім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше ми писали, в Одесі невідомі знімають автомобільні номери і вимагають за них викуп.

Про це розповіла одеситка Інна Магденка у місцевому паблике на Фейсбуці.

За її словами, неприємний інцидент стався під час свят.

Виявивши пропажу номери, потерпіла зателефонувала за номером, який їй залишили зловмисники.

«Здивувало, те, що при наборі номера, трубку бере дівчина і спокійно каже куди скинути гроші! Яке благородство,що пропонує повернути! Жах та й годі! Дуже шкода, що таких випадків лише додається...», - розповіла одеситка.

Під публікацією користувачі мережі включилися в бурхливу дискусію. Одні порадили потерпілої не в якому разі не скидати гроші, а замовити нові, інші – пошукати номерні знаки поблизу.

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