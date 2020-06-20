Весь тиждень в Одесі та області синоптики прогнозують дощі з грозами і вихідні не стануть винятком
З новими погодними сюрпризами жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
У суботу, 20 червня, на протязі усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами.
Метеорологи прогнозують короткочасний дощ з грозою.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 6-11 м/с.
Температура вночі на градусниках покаже 18-20 °С, вдень 25-27 °C
Температура морської води становитиме 21-22 °C
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по Одеській області обіцяється мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значень, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 6-11 м/с,
вдень місцями під час грози шквали, 15-20 м/с.
Температура вночі 15-20 ° С, вдень 24-29 °C
На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
У неділю, 21 червня, в Одесі буде хмарним - зранку хмари займатимуть своє місце під сонцем і не залишать її до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень під час грози місцями шквал, 15-18 м/с.
Температура вночі 15-20 °С, вдень 24-29 °C
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