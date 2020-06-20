Погодна аномалія не на жарт здивувала жителів сонячної Одеси
Про це пише Politeka.net.
Незвичайне явище відбулося в Одесі вчора, 19 червня.
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Зокрема, в небі над сонячним українським курортом піднялося повітряне "цунамі".
Незвичайна хмара під час грози здивувала місцевих жителів, а пізніше перейшла в суворий шторм.
Фотографії незвичайного погодного явища в соціальних мережах активно публікували місцеві жителі.
Незважаючи на локальний грозовий фронт, в Одесі пройшов тільки невеликий дощ, а хмара пішла, а разом з нею і незвичайне погодне явище.
"Краса", "Могутньо", "Супер", "Нереально красиво...", "Класно", "Просто нереальне фото", "Гарні знімки", "Страшно красиво", "Взагалі супер краса! Шкода, що знизу не видно такої краси", "Навіть я встигла зробити фото, це було космічно красиво", - відреагували місцеві жителі в коментарях під знімками.
Раніше ми розповідали, що погода познущається над одеситами. З новими погодними сюрпризами жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
У суботу, 20 червня, на протязі усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами.
Метеорологи прогнозують короткочасний дощ з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 6-11 м/с. Температура вночі на градусниках покаже 18-20 °С, вдень 25-27 °C. Температура морської води становитиме 21-22 °C
По Одеській області обіцяється мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значень, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 6-11 м/с, вдень місцями під час грози шквали, 15-20 м/с.
Температура вночі 15-20 ° С, вдень 24-29 °C
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