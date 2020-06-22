Під Одесою розшукують маленьку дівчинку, яка безслідно зникла напередодні

Зокрема, Усатовське відділення поліції в Одеській області розшукує Борейко Єлизавету Олександрівну 2010 року народження, яка пропала сьогодні близько 11:00 ранку. Дівчинка пішла з дому та не повернулась.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

Прикмети зниклої дівчинки: зріст 130 см, темне коротке волосся, бліда шкіра і сірі очі. Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дитини просять зателефонувати за телефонами: (048)779-46-62, (048)52-25-771 або 102.

Також раніше повідомлялося, що в Одесі батьки звернулися в поліцію з проханням розшукати їх 17-річну доньку, яка безслідно зникла.

Відомо, що Анастасія Костюк, 2004 року народження, проживає в Малиновському районі міста. У середу, 17 червня, вийшла з дому і досі не повернулася. Дівчина зріст 155 см, середньої статури. У неї темне волосся і карі очі.



До цього в поліції була оголошена в розшук Дугінова Поліна 2006 року народження, яка пізно ввечері 15 червня пішла з дому в невідомому напрямку і тепер від дівчинки немає ніяких звісток.

Вона була одягнена у чорну сорочку, чорні шорти та білі кросівки.

Поліна виглядає на 13-16 років. Її зріст 160-162 см, дівчинка середньої статури, сутула, волосся пофарбовані в рожевий колір середньої довжини, очі карі.

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