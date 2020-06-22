Дивом не постраждав ніхто зі свідків

На парковці житлового комплексу "Райдужний" в Одесі стався конфлікт, який перейшов у бійку і стрілянину

Подія, що сталася вчора, 21 червня, близько 23 години, кваліфікували за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо встановлено, що у дворі багатоповерхівки житлового масиву "Райдужний" між групою місцевих жителів виник конфлікт через неправильно припаркований транспортний засіб, в хід пішла зброя.

Сутичка переросла у бійку, яку з вікна своєї квартири побачив працівник одеської поліції, що проживає в цьому ж будинку.

Чоловік вийшов на вулицю, щоб зупинити бійку. У відповідь на спробу заспокоїти учасників бійки поліцейський отримав кілька ударів, від яких упав на землю. Крім того, невстановлений поки чоловік розпилив у бік людей сльозогінний газ.

Працівник поліції здійснив у повітря кілька пострілів із зареєстрованого на його ім'я пристрою з гумовими кулями.

"Щоб припинити правопорушення, працівник поліції здійснив у повітря кілька пострілів із зареєстрованого на його ім'я пістолета", - повідомляє поліція.

В результаті конфлікт був припинений, ніхто не постраждав. За результатами медичного огляду, працівник ГУНП був тверезий.



Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії.