Карантин повернувся в Одесу, тому патрульна поліція готова штрафувати українців у громадському транспорті

Так, у разі порушення карантину, штрафувати будуть як водіїв, так і пасажирів.

Директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Олександр Ілько розповів за що саме будуть штрафувати одеситів, передають Одеське життя.

За його словами, перебувати в громадському транспорті без засобів індивідуального захисту заборонено з 22 червня. Зокрема, мова йде про респіратори та захисні маски.

У тому випадку, якщо пасажирів в автобусі буде більше, ніж сидячих місць, штраф доведеться сплатити водієві. Також перевізники повинні нести відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту.

«У разі якщо у транспортному засобі буде пасажирів більше, ніж передбачено сидячих місць, то буде піддаватись штрафним санкціям водій. Крім того, особи які будуть в громадському транспорті без масок, за порушення маскового режиму також можуть бути оштрафовані органами патрульної поліції», – сказав Олександр Ілько.

При цьому менше машин на маршрутах громадського транспорту в Одесі не стало, були посилені лише правила знаходження в транспортному засобі.

«Вся маршрутна мережа міста, включаючи трамваї і тролейбуси, працюють у штатному режимі», – запевнив Олександр Ілько.

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