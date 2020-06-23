Іноземець влаштував різанину на ринку в Одесі, є жертва
Стало відомо, що 30-річний іноземець прийшов до друга нібито за боргом. Розмова між чоловіками не склеился і 50-річний потерпілий отримав два удари ножем у груди.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області (щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки).
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За версією поліції, справа виглядала так. Затриманий прийшов на ринок на "7 км" в Одесі до свого знайомого, за його словами, щоб забрати борг. Але розмова між чоловіками переріс у сварку. Іноземець накинувся на друга з ножем. В результаті 50-річний потерпілий отримав два удари ножем в груди, які виявилися несумісними з життям.
Тікаючи після того, що сталося, затриманий викинув ніж в урну, де його знайшли поліцейські. В посадці неподалік від ринку незабаром по гарячих слідах поліцейські затримали підозрюваного.
А постраждалий чоловік через кілька годин помер у лікарні від проникаючого поранення в серце.
"Медичні працівники "швидкої" госпіталізували потерпілого до лікарні, де через кілька годин від проникаючого поранення в серце він помер", - йдеться в поліцейському звіті.
Затриманий визнав свою провину. Він пояснив, що нібито убитий був винен йому 10 000 доларів. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому світить покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років.
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