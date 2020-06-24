На півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів

Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону 22-23 червня, але її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.

На каналі Думская в Youtube було оприлюднено відео наслідків потопа в Одеській області (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

У той же самий час, Крим також постраждав від злив. Там теж підтопило кілька районів, півсотні будинків, а також проблеми з електроенергією і водопостачанням.

Сильна злива, що пройшла 23 червня на півночі Одеської області, наробила лиха в Подільському районі. Річка Великий Куяльник вийшла з берегів, і частково затопила три села - Поплавцю, Качуровку і Оброчне, затопивши вулиці сел.

Постраждали десятки домогосподарств, поля, залило городи і загинула худоба, яку не встигли врятувати від потужних потоків води. У деяких місцях рівень води перевищив метр. Розмило дороги, був зруйнований міст, який з'єднує Поплавцю з центром Куяльницьким ОТГ.

Фактично за 3 години випала рекордна кількість опадів. У селі Качуровка велика вода підтопила 30 будинків.

Крім того, через сильні проливні дощі у селі Вакуловка Роздільнянського району підтопило сім будинків та городів. Співробітники ДСНС з учорашнього вечора відкачували воду з підтоплених територій.

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