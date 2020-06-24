Одеська поліція з ранку 24 червня в Одесі почала "карантинні рейди"

Так, у громадському транспорті на наявність порушень в процесі перевезень, зокрема, вважають кількість пасажирів, перевіряють наявність масок і уточнюють мету поїздки.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

Протокол одеської комісії з ТЕБ та НС вимагає використовувати маски і респіратори при користуванні громадським транспортом, а також заповнювати салон кількістю пасажирів, що не перевищує кількість сидячих місць. Простими словами – їхати можна тільки сидячи і в масці.

Інші групи правоохоронців перевіряють кафе і ресторани міста на порушення та дотримання протиепідеміологічних заходів. Пасажирів і відвідувачів ресторанів, що порушують карантин і не мають масок, будуть штрафувати на 17 тисяч гривень.

Також раніше повідомлялося, що в Одесі заборонили роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п'яти квадратних метрах і вводиться ряд інших обмежень.

Крім того, обмежується кількість людей в громадському транспорті - водіям дозволено брати пасажирів лише на сидячі місця. При цьому перевізники повинні забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту і контролювати, щоб вони користувалися ними.

Нагадаємо, одеситів будуть масово перевіряти на імунітет: що задумали в МОЗ.

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