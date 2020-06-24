В Одеській області затопило кілька сіл
Через сильні зливи рятувальникам довелося відкачувати воду з будинків і підвалів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.
Вчора, 23-го червня, рятувальникам надійшов виклик. Відкачування дощової води знадобилося відразу декількох сіл в Одеській області.
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В селі Качуровка Подільського району внаслідок сильних дощів затопило 7 приватних домогосподарств і 2 підвали. У Виноградівці Болградського району підтопило 3 приватних домогосподарства.
Раніше ми писали, що на півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів.
Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону 22-23 червня, але її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.
Крім того, ми писали, що в Одеській області морська вода на деяких пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам
Про це свідчать результати проведених досліджень Одеським лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я України, повідомляє прес-служба відомства.
Всього було відібрано 93 проби води на пляжах Одеси та області. Аналізи показали, що 29 проб не відповідають санітарно-мікробіологічним нормам. Невідповідність нормам було виявлено у воді, відібраної на пляжах Одеси і селища міського типу Затока.
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