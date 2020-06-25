Одесит вигадав грандіозну схему обману, постраждали тисячі українців
26-річного одесита підозрюють у втручанні в системи українських банків. Дані, отримані таким чином, він активно продавав в мережі.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
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Свою неправомірну діяльність одесит здійснював через популярний месенджер: перебуваючи у спільноті, яка базується на тіньових послугах, публікував оголошення з пошуку та продажу баз даних у цій групі. Вартість такої послуги становила 1000 гривень.
Працівниками кіберполіції проведено обшук за місцем проживання фігуранта і невідкладний обшук в автомобільному засобі на іноземній реєстрації. У ході обшуків були вилучені сім-картки, банківські картки, мобільний телефон і флеш-накопичувачі.
За несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем зловмиснику загрожує до 6 років в'язниці.
Також раніше повідомлялося, що в Одесі орудувала шахрайка, яка представлялася працівником соціальних служб.
Коли потерпілі зрозуміли, що їх обдурили, то звернулися до поліцейських за допомогою. Правоохоронці з'ясували, що підозрювана — 44-річна жителька Волинської області. Виявилося, що раніше вона була судима за шахрайство і крадіжки.
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