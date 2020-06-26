За даними на ранок п'ятниці, 26 червня, в Україні зафіксовано новий антирекорд, який становить 1 109 випадків китайського вірусу
Найбільше заражених зафіксували у Львівській, Рівненській областях та Києві. Як передає Politeka, такі дані наводить карта Ради нацбезпеки і оборони.
В Одеській області - 1529 підтверджених випадків зараження Covid-19. За останню добу +64 хворих.
Із загального числа інфікування вже 1 086 випадків виявилися летальними з початку епідемії (+ 19 за останню добу). 18 229 (+541) осіб пішли на поправку.
Зазначимо, що в Україні вперше число нових випадків хворих вірусом перевищило тисячу. Хоча до цього в країні також фіксували безліч антирекордів.
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Нагадаємо, з метою протидії поширенню китайського вірусу з 22 червня на території Одеси посилили карантинні заходи. Зокрема, заборонили роботу закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п'яти квадратних метрах, а також ряд інших обмежень.
Зокрема, обмежується кількість людей в громадському транспорті – не більше, ніж є місць в салоні. Перевізники повинні забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту і контролювати, щоб вони користувалися ними.
Також підприємцям пропонується починати робочий день о 10 ранку або пізніше, а на пляжах – забезпечити між шезлонгами санітарні 1,5 метра.
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