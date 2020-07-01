Курорти в Україні можуть закрити через спалахи китайського вірусу

Україна на порозі нових додаткових заходів карантину щодо курортів. Так, через велике зростання числа хворих китайським вірусом можуть закрити пляжі Одеси, українці можуть забути про відпочинок.

Таку заяву в ефірі ТСН зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



"Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати китайський вірус", - сказав Степанов.

За словами міністра, люди повинні розуміти важливість дотримання соціальної дистанції, носіння масок і рукавичок, дезінфекції рук.

Степанов підкреслив, що захворюваність китайським вірусом спаде відразу після того, як українці почнуть виконувати поради МОЗ. Тоді можна буде спокійно відпочивати на курортах в Одесі.

"Хочу ще раз нагадати, якщо не користуються нашими рекомендаціями, які ми даємо, ми не в змозі тоді зупинити вірус", - додав міністр.

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