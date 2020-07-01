Її шукали дуже довго

В річці Дунай знайшли тіло 22-річної жительки міста Кілія Одеської області

Близько чотирьох днів тому дівчина відпочивала зі знайомими, пішла купатися, пірнула в річку і більше не виплила.

Водолази на моторному човні обстежили 44 квадратних кілометра поверхні води. Крім того, перевірили 4 000 квадратних метрів дна.

Дівчину шукали як на березі, так і у воді. Спочатку друзі, потім рятувальники, але марно. Вода була каламутною і посилилася течія через підняття рівня води в річці.

Нагадаємо, інформацію про зникнення дівчини рятувальники отримали ввечері 27 червня. Співробітники ДСНС обстежили 5 кілометрів берегової лінії. Потім до пошукових робіт підключилися водолази.

Раніше ми повідомляли про ще одну подію, що сталася на вихідних в селі Дачне, що під Одесою. П'ять осіб отримали осколкові поранення після вибуху гранати.

Троє молодих чоловіків у віці 23-29 років знайшли у місцевому кар'єрі кілька гранат РГД-5, принесли їх додому і почали розбирати.

Поруч з ними у дворі знаходилися також 16-річна дівчина та 70-річна жінка. В результаті одна з гранат вибухнула. Всі п'ятеро отримали осколкові поранення кінцівок.

На місце НП прибули слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Після огляду поліція виявила та вилучила ще дві гранати. Обставини події встановлюються.

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