В місті Чорноморське Одеської області на автомобільній стоянці згорів автомобіль

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

Згідно з інформацією, вибух стався в середу, 1 липня.

"Встановлено, що транспортний засіб належить місцевому жителю. Попередня причина займання – підпал. Постраждалих у результаті події немає", – відзначили в поліції.

Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували пожежу. На кадри видно, що майже весь пляж затягнуло димом після вибуху автомобіля.

Як стверджують місцеві жителі в соцмережах, у припарковану іномарку кинули "коктейль Молотова" молоді люди, які проїжджали повз на мопеді.

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За словами очевидців, правоохоронці прочесали пляжі в пошуках неадеквата. На кадрах зафіксований момент арешту. Чоловіка повалили на землю і скрутили за спиною руки.

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