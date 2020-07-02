В місті Чорноморське Одеської області на автомобільній стоянці згорів автомобіль
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
Згідно з інформацією, вибух стався в середу, 1 липня.
"Встановлено, що транспортний засіб належить місцевому жителю. Попередня причина займання – підпал. Постраждалих у результаті події немає", – відзначили в поліції.
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Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували пожежу. На кадри видно, що майже весь пляж затягнуло димом після вибуху автомобіля.
Як стверджують місцеві жителі в соцмережах, у припарковану іномарку кинули "коктейль Молотова" молоді люди, які проїжджали повз на мопеді.
Раніше ми повідомляли, що в смт Кирилівка Запорізької області у одного з пляжників була помічена граната.
За словами очевидців, правоохоронці прочесали пляжі в пошуках неадеквата. На кадрах зафіксований момент арешту. Чоловіка повалили на землю і скрутили за спиною руки.
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