Онук колишнього мера Одеси Руслана Боделана може уникнути відповідальності за ДТП з постраждалими
Про це повідомляє "Думская".
Відомо, що ДТП сталося ще в лютому. Тоді в курортній зоні міста Toyota Venza збила пішохода і зникла, залишивши потерпілого на місці події.
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Постраждалу з безліччю травм доставили в лікарню.
За інформацією журналістів, за кермом автомобіля був 34-річний Олександр Гладких, онук екс-мера Одеси Руслана Боделана.
Винуватця ДТП допитали в якості свідка.
"Я навіть не встиг вжити заходів для гальмування, і стався контакт між пішоходом і правою стороною кузова мого автомобіля. Я не надав цьому значення і поїхав далі. Думав, що нічого страшного не сталося…", - наводять ЗМІ слова чоловіка.
Більш того, про підозру Гладких не повідомляли, авто не заарештовували. Не стала поліція проводити слідчий експеримент на місці події.
Згідно з висновком однієї з експертиз, водій нібито не міг уникнути зіткнення. 26 червня кримінальне провадження відносно Гладких було закрито через відсутність складу злочину.
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Як відомо, резонансне ДТП сталося увечері в понеділок, 15 червня, на вулиці Академіка Корольова.
48-річному водієві автомобіля «Тойота» стало погано за кермом, за попередніми даними, у нього стався інсульт. В результаті чого той з'їхав з проїжджої частини і збив двох пішоходів, одного з яких госпіталізували.
Після аварії очевидці подій виступили так званими народними месниками і спробували лінчувати водія, не розібравшись у ситуації.
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