Українцям не варто їздити на пляжі Одеси, а віддавати перевагу річкам і озерам

Таку думку озвучила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів в інтерв'ю "РБК Україна".

За її словами, це дозволить уникнути погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

"Треба пам'ятати, що вірус нікуди не подівся. Зараз, як і раніше, під час подорожей в умовах карантину треба носити маску в приміщеннях. Треба, як і раніше, уникати скупчень людей", - зазначила Олеськів.

Також вона підкреслила, що останнім часом на одеських пляжах спостерігається велике скупчення людей.

"Я б радила замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом. Треба дивитися, де менше людей. Це може бути відпочинок на річках, озерах, водосховищах, у горах. Тут знадобиться рада подорожувати по маловідомих, але не менш цікавим, ніж місця масового туризму, куточках країни", - зазначила голова Держтуризму.

Раніше ми повідомляли, що один з найпопулярніших пляжів Одеси "Аркадія" забруднений горами сміття. На безкоштовній ділянці пляжу зафіксували на фото поламані дерев'яні конструкції, пластикове сміття та скляні пляшки.

У той же самий час, Одеські пляжі у вихідні дні були переповнені туристами — яблуку впасти ніде. Навіть на платних ділянках був справжній аншлаг, а під'їхати до узбережжя вельми непросто.

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