В Одесі – розпал туристичного сезону, і заповзятливі ділки заробляють, на гостях, як можуть

Зокрема, відпочивальникам, які гуляють по центру міста, пропонують сфотографуватися з кіньми, розмальованими «під жирафа» або прикрашеними сердечками з фарби.

Інформацію про це і відповідне фото опублікували у зоозахисній групі UAnimals у Фейсбуці.

«Тим часом в Одесі збоченці для розваг і прибутку продовжують розфарбовувати коней. Поліція знущанням це не вважає. Вам це здається нормальним?», - йдеться у підписі.

Однак публікація викликала величезний резонанс, зібравши понад 450 коментарів. Якщо одні обурюються і закликають покарати власників тварин, то інші відзначають, що коні виглядають доглянутими, а фарба ніяк не шкодить їм.

Так, за словами користувача Еліни Лобачевскої, коням, які на фото, ще «пощастило»:

«Вони ще більш-менш пристойний і доглянутий вигляд мають і стоять на Дерибасівській, де тільки люди ходять, набагато гірше почувають себе ті конячки в Одесі в упряжці, які карету тягнуть на дорозі посеред машин, ось там умови просто жах, у них, напевно, такий стрес, та й на вигляд шкіра та кістки 😢 (якщо хто пам'ятає пару років тому ніби і свідомість втрачали)».

«У них умови, турботи і уваги більше і краще, ніж в автора публікації», «Фарбують коней, що в цьому поганого, тим більше власник написала, що це робить грумер, а якщо так, то фарба не є токсична і ніякої шкоди не приносить… можна було автору підійти і все дізнатися особисто у дівчат, які з конячками там знаходяться, тим більше там є власник», «Це не знущання. це "квіточки", порівняно з дельфінами, яких утримують в хромованій воді (для тих же розваг і прибутку), від якої тварина просто гине, обмежена свободою, в маленькому басейні… А конячки, по-моєму, чудово себе почувають))», «експлуатація тварин з метою отримання матеріальної вигоди, саме по собі явище негідне»,– пишуть під публікацією інші користувачі.

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