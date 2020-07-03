В Одеській області шукають зниклого підлітка

Батьки забили на сполох, коли їхній неповнолітній син не повернувся вчасно додому і перестав відповідати на дзвінки.

17-річний юнак проживає в Кілійському районі. Він був одягнений у чорну сорочку, темно-сині джинси, чорні гумові тапочки.

З будь-якою інформацією про зниклий звертайтеся за телефонами: (04843) 22 квітня 60, (097) 014 33 08 або по спецлінії «102».

Раніше ми писали, що в Одеській області поліцейські збилися з ніг, розшукуючи дитину.

Подільським ВП розшукується 10-річний Артем Іоніца, який ввечері, 30 червня, пішов з дому і не повернувся.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП.

Прикмети хлопчика: зріст 140 см, худорлявої статури, коротке каштанове волосся, голубі очі. Особливі прикмети: шрам на голові. Був одягнений у синій спортивний костюм і сині кросівки.

Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про те, де може перебувати зниклий хлопчик, просять повідомити Подільський ВП за телефонами: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20, (04862) 4-20-21 або на спецлінію «102».

Нагадаємо, що діти безслідно зникли на Одещині: як вони виглядають.

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