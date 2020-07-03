В Одеській області шукають зниклого підлітка
Батьки забили на сполох, коли їхній неповнолітній син не повернувся вчасно додому і перестав відповідати на дзвінки.
17-річний юнак проживає в Кілійському районі. Він був одягнений у чорну сорочку, темно-сині джинси, чорні гумові тапочки.
З будь-якою інформацією про зниклий звертайтеся за телефонами: (04843) 22 квітня 60, (097) 014 33 08 або по спецлінії «102».
Домашня Тіна Кароль без макіяжу вразила щасливим виглядом в саду: "Купається в любові"
"Надрукуємо гроші і роздамо всім": українцям розкрили фатальні нюанси з карантинними виплатами
Заворотнюк, залишившись без волосся, наважилася показати, як виглядає зараз: "Тільки час допоможе"
Біда з грошима українців, помста Росії і новий курс валют – головне за ніч
Раніше ми писали, що в Одеській області поліцейські збилися з ніг, розшукуючи дитину.
Подільським ВП розшукується 10-річний Артем Іоніца, який ввечері, 30 червня, пішов з дому і не повернувся.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП.
Прикмети хлопчика: зріст 140 см, худорлявої статури, коротке каштанове волосся, голубі очі. Особливі прикмети: шрам на голові. Був одягнений у синій спортивний костюм і сині кросівки.
Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про те, де може перебувати зниклий хлопчик, просять повідомити Подільський ВП за телефонами: (04862) 4-20-20, (050) 554-20-20, (04862) 4-20-21 або на спецлінію «102».
Нагадаємо, що діти безслідно зникли на Одещині: як вони виглядають.
Як повідомляла Politeka, роми влаштували облаву на людей в центрі Одеси: момент потрапив на відео
Також Politeka писала, знущання одеського поліцейського над дітьми сполохали Україну, за справу взялося ДБР: фото