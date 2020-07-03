В Одесі бульдозером чистять море від водоростей

Як повідомляє Politeka.net про це заявили в департаменті міського господарства.

Комунальники вже прибрали і вивезли понад 30 м3 водяних рослин.

Екологи вважають, що зелені водорості створюють незручності для відпочиваючих.

Крім того, вони розмножилися в такій кількості, що пофарбували воду Чорного моря в болотний колір.

Раніше ми писали, що далеко не всі пляжі та водойми безпечні. Наприклад, на курорті Фонтанка в Одесі зняли брудну воду

На фото видно, що вода дуже забруднена. Телеграм-канал повідомляє, що вода масляниста. Проте, можна припустити, що море цвіте.

Крім того, в мережі з'явилися знімки жахливих умов на одному з найбільш популярних пляжів в Одесі

Один з найпопулярніших пляжів Одеси "Аркадія" забруднений горами сміття. На безкоштовній ділянці пляжу зафіксували на фото поламані дерев'яні конструкції, пластикове сміття та скляні пляшки.

"Безкоштовна Аркадія". Так мало залишилося безкоштовних ділянок для відпочинку в "Аркадії". Ось, в якому вони стані", – повідомили в телеграм-каналі.

На кадрах видно, що берег усіяний розбитими пляшками, сміттєвими пакетами і арматурою. Підійти спокійно до моря майже неможливо. Людям буквально доводиться лавірувати між сміттям, щоб не поранити ноги.

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

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Також Politeka повідомляла, що з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси: як люди "дотримуються" карантину.