Відомо на яких вулицях

У понеділок, 6 липня, в Одесі планується масштабне відключення електроенергії, в результаті якого знеструмленими виявляться 7342 будинку на 249 вулицях

В прес-службі прес-служба АТ «Одесаобленерго» поінформували на яких вулицях буде проведено відключення і як довго воно триватиме, передає Politeka.net.

Зокрема, світла не буде по наступним адресам:

1-й провулок Моторний

1, 2, 3, 4, 5, 6, 2А, 14А, 27А, 25а, 7, 30А, 18А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38

З 09:00 по 17:00

1-й провулок 8 Березня

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

З 09:00 по 11:00

1-й провулок 8 Березня

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

З 12:00 по 14:00

1-й Український провулок

9а, 1, 2, 3, 4, 6а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

З 09:00 по 17:00

1-й провулок Лютневий

1, 3, 5, 7

З 12:00 по 14:00

1-й провулок Лютневий

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 11:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 12:00 по 14:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 09:00 по 11:00

1-й Чорноморський провулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32/2, 5А, 36а, 15А, 11, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

З 12:00 по 14:00

1-й Чорноморський провулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32/2, 5А, 36а, 15А, 11, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

З 09:00 по 11:00

1-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 2А, 10, 11, 12

З 22:00 до 06:00

1-я лінія 8 Березня

2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

З 12:00 по 14:00

1-я лінія 8 Березня

109/2, 109/1, 109а, 109

З 09:00 по 11:00

1-я лінія 8 Березня

1, 2, 3, 4, 5, 6, 24а, 9а, 4а, 7, 8а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

З 12:00 по 14:00

1-я лінія 8 Березня

2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 4а, 8, 24а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

З 09:00 по 11:00

1-я лінія 8 Березня

109/2, 109/1, 109а, 109

З 12:00 по 14:00

1-я вулиця Станційна

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50А, 49А, 29А, 31б, 28А, 31А, 2А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

З 09:00 по 17:00

10-й Чорноморський провулок

7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

З 12:00 по 14:00

10-й Чорноморський провулок

7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

З 09:00 по 11:00

10-а Суворовська вулиця

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 11А, 35, 15а, 34А, 35А, 37, 29А

З 22:00 до 06:00

11-я лінія Люстдорфської Дороги

19, 33Б, 20, 23, 18, 22, 24, 25, 28, 27, 31, 26а, 28А, 21, 26, 16, 11, 9, 13, 7, 14, 12, 33а, 33В, 35, 33, 29

З 22:00 до 06:00

12-а Суворовська вулиця

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14а, 17/1, 19а, 21а, 22, 23, 24

З 22:00 до 06:00

13-й Чорноморський провулок

1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

З 12:00 по 14:00

13-й Чорноморський провулок

1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

З 09:00 по 11:00

13-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 4, 4а, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6

З 22:00 до 06:00

14-а Суворовська вулиця

15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 22:00 до 06:00

15-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 3, 5, 7, 9

З 22:00 до 06:00

19-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3

З 22:00 до 06:00

1й Балтський

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

З 12:00 по 14:00

1й Балтський

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

З 09:00 по 11:00

1й Орловський

2, 4, 6

З 22:00 до 06:00

2-й Воронезький провулок

1

З 22:00 до 06:00

2-й провулок Східний

1, 3, 4, 6, 7, 8А, 9А, 8, 6А, 9Б, 9

З 09:00 за 19:00

2-й Керченську провулок

3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

З 22:00 до 06:00

2-й провулок Моторний

8А, 12, 6А, 2, 4, 10

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Костанді

5А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4Б, 4А, 7, 14А, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

З 09:00 по 17:00

2-й Український провулок

1, 2

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Лютневий

1, 7, 7а, 5

З 09:00 по 11:00

2-й провулок Лютневий

1, 7, 7а, 5, 1А

З 12:00 по 14:00

2-й провулок Лютневий

1А

З 09:00 по 11:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 12:00 по 14:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 09:00 по 11:00

2-й Чорноморський провулок

23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

З 09:00 по 11:00

2-й Чорноморський провулок

23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

З 12:00 по 14:00

2-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

З 22:00 до 06:00

2-я Пересыпская вулиця

32, 34

З 12:00 по 14:00

2-я Пересипська вулиця

32, 34

З 09:00 по 11:00

2-я вулиця Станційна

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18А, 2Г, 2А, 2б, 15а, 8А, 21А, 22А, 21, 19А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35

З 09:00 за 17:00

22-я лінія

2, 4

З 22:00 по 6:00

23-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

2, 4, 6

З 22:00 по 6:00

24-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 3, 5, 7

З 22:00 по 6:00

25-я лінія

24а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20а, 16, 18, 20, 22, 24

З 22:00 по 6:00

26-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 10а, 13, 19а, 3а, 11а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

З 22:00 по 6:00

27-я лінія

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3а, 21, 4а, 17А, 9а, 8а, 22, 23, 24, 25, 26

З 22:00 по 6:00

28-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 12, 15/1, 8/2, 13а, 1а, 13, 14, 15, 18, 20, 22

З 22:00 по 6:00

29-я лінія

7а, 1, 11б, 12а, 5/2, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

З 22:00 по 6:00

2й Балтський

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

З 12:00 по 14:00

2й Балтський

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

З 09:00 до 11:00

3-й провулок Костанді

2А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 1/3, 8/3, 13, 2Г, 57, 2Б

З 09:00 за 17:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 12:00 по 14:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 09:00 до 11:00

3-й Чорноморський провулок

31А

З 12:00 по 14:00

3-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

З 09:00 до 11:00

3-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

З 12:00 по 14:00

3-й Чорноморський провулок

31А

З 09:00 до 11:00

3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 3А, 1б, 2А, 3/3, 13Б, 19, 2Б, 11А, 20, 21, 22, 2В

З 22:00 по 6:00

3-тя лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

З 09:00 до 11:00

3-тя лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

З 12:00 по 14:00

3-тя Станційна вулиця

3А, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1А, 15А, 13, 5А, 17, 19, 21, 23

З 09:00 за 17:00

30-я лінія

12, 1а, 1, 3А, 5, 7, 14, 8а, 10, 8, 3, 8Б

З 22:00 по 6:00

31-я лінія

5, 9, 10, 16, 18, 5б, 5А, 12, 14, 10а

З 22:00 по 6:00

32-я лінія

4а, 1, 16/1, 11а, 10А, 4, 16А, 9, 10, 11, 12, 14

З 22:00 по 6:00

33-тя лінія

2, 3

З 22:00 по 6:00

36-я лінія

43А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 25/2, 30 / А, 59а, 25/1, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

З 09:00 за 17:00

37-я лінія

26, 30/1, 27, 31, 19, 35, 39а, 31а, 39, 34, 25, 37, 29, 20, 23, 21, 36, 17, 30, 33, 28, 32, 22, 18а, 29/3

З 09:00 за 17:00

3й Балтський

1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

З 12:00 по 14:00

3й Балтський

1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

З 09:00 до 11:00

3-тя Пересіпьська

7, 13, 13а, 5, 11, 15

З 12:00 по 14:00

3-тя Пересіпьська

19, 21, 23, 25, 27

З 09:00 до 11:00

3-тя Пересіпьська

19, 21, 23, 25, 27

З 12:00 по 14:00

3-тя Пересіпьська

7, 13, 13а, 5, 11, 15

З 09:00 до 11:00

4-й Балтський провулок

2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

З 12:00 по 14:00

4-й Балтський провулок

2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

З 09:00 до 11:00

4-й Флотський провулок

1

З 12:00 по 14:00

4-й Флотський провулок

1

З 09:00 до 11:00

4-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 15А, 41 / А, 2А, 4, 32 / А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

З 12:00 по 14:00

4-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 15А, 41 / А, 2А, 4, 32 / А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

З 09:00 до 11:00

4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1Б, 22Б, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 10, 5, 11, 4а, 18, 17, 21, 13, 21А, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 4

З 22:00 по 6:00

4-я лінія 8 Марта

12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

З 12:00 по 14:00

4-я лінія 8 Марта

12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

З 09:00 до 11:00

40-річчя Оборони Одеси вулиця

2, 4, 8

З 22:00 по 6:00

47-я лінія

1, 2, 15/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

З 09:00 за 17:00

48-я лінія

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 / Б, 9а, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

З 09:00 за 17:00

49-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20а, 9а, 15, 16а, 11а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

З 09:00 за 17:00

5-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 19/10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

З 09:00 до 11:00

-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 19/10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

З 12:00 по 14:00

5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 18а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

З 22:00 по 6:00

5-я лінія 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 до 11:00

5-я лінія 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 12:00 по 14:00

5-я Пересипська вулиця

16, 18, 20, 22

З 12:00 по 14:00

5-я Пересипська вулиця

16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

З 09:00 до 11:00

5-я Пересипська вулиця

24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

З 12:00 по 14:00

50-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20а, 3а, 9, 23а, 15а, 16д, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

З 09:00 за 17:00

51-я лінія

3/1, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8А, 3/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

З 09:00 за 17:00

52-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 9а, 24а, 28, 30, 1А

З 09:00 за 17:00

53-тя лінія

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 27А, 18, 17А, 3А, 16а, 8а, 17в, 4Б, 6а, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

З 09:00 за 17:00

54-я лінія

15

З 09:00 за 17:00

5й Балтський

19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

З 09:00 до 11:00

5й Балтський

19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

З 12:00 по 14:00

6-й Чорноморський провулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

З 09:00 до 11:00

6-й Чорноморський провулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

З 12:00 по 14:00

6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17А, 22а, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

З 22:00 по 6:00

6-я Пересипська вулиця

16А

З 09:00 до 11:00

6-я Пересипська вулиця

16А

З 12:00 по 14:00

6-я Пересипська вулиця

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2А, 11а, 12/2, 18, 19, 20

З 09:00 до 11:00

6-я Пересипська вулиця

4, 6, 8, 10

З 12:00 по 14:00

6-я Пересипська вулиця

4, 6, 8, 10

З 09:00 до 11:00

6-я Пересипська вулиця

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2А, 11а, 12/2, 18, 19, 20

З 12:00 по 14:00

6й Балтський

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21 / а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

З 09:00 до 11:00

6й Балтський

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21 / а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

З 12:00 по 14:00

7-й провулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

З 12:00 по 14:00

7-й провулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

З 09:00 до 11:00

7-й провулок 8 Марта

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

З 12:00 по 14:00

7-й провулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8, 10

З 09:00 до 11:00

7-й провулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

З 12:00 по 14:00

7-й провулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

З 09:00 до 11:00

7-й провулок 8 Марта

4, 6, 8, 9, 10, 11

З 12:00 по 14:00

7-й провулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

З 09:00 до 11:00

7-й Чорноморський провулок

6А

З 12:00 по 14:00

7-й Чорноморський провулок

6А

З 09:00 до 11:00

7-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 2а, б, а, 7, 8

З 12:00 по 14:00

7-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 2а, б, а, 7, 8

З 09:00 до 11:00

7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 1А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

З 22:00 по 6:00

7-а Пересипська вулиця

6, 11, 13

З 09:00 до 11:00

7-а Пересипська вулиця

9, 9А, 13А, 6, 11, 13

З 12:00 по 14:00

7-а Пересипська вулиця

31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14/1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

З 09:00 до 11:00

7-а Пересипська вулиця

31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14/1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

З 12:00 по 14:00

7-а Пересипська вулиця

9, 9А, 13А

З 09:00 до 11:00

7-я Суворовська вулиця

43, 49, 51

З 09:00 за 17:00

7й Балтський

9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

З 12:00 по 14:00

7й Балтський

9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

З 09:00 до 11:00

8 Марта улица

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 43А, 29А, 47А, 37Б, 14А, 21А, 35а, 37В, 26, 37А, 21/2, 37/2, 37/1, 45А, 23а, 20А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

З 12:00 по 14:00

8 Марта улица

72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

З 09:00 до 11:00

8 Марта улица

1, 9, 11, 13, 15, 17, 35, 42, 44, 7/1, 76/78, 80А, 67Б, 67А, 9А, 46А, 15а, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 73, 75

З 12:00 по 14:00

8 Марта улица

76/78, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 37/1, 67А, 23а, 46А, 47А, 67Б, 14А, 21А, 37А, 45А, 77/5, 77Д, 77К, 77в, 20А, 11, 77Е, 77/1, 7/1, 37В, 35а, 37/2, 80А, 43А, 29А, 15а, 9А, 21/2, 37Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 73, 75, 771, 774, 776

З 09:00 до 11:00

8 Марта улица

77/5, 99А, 77К, 77в, 776, 774, 77Е, 77/1, 771, 95, 96, 90, 76, 78, 88, 83, 81А, 93, 74а, 80, 82, 77Д, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 99

З 12:00 по 14:00

8-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

З 12:00 по 14:00

8-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

З 09:00 до 11:00

8-й провулок 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

З 09:00 до 11:00

8-й провулок 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

З 12:00 по 14:00

8-й Чорноморський провулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36а, 33, 19а, 9В, 44А / 1, 25/1, б, 9а, 28а, 44а, 34а, 1а, 44б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54

З 12:00 по 14:00

8-й Чорноморський провулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36а, 33, 19а, 9В, 44А / 1, 25/1, б, 9а, 28а, 44а, 34а, 1а, 44б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54

З 09:00 до 11:00

8-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 /, 16а, 18А, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24

З 22:00 по 6:00

8-я Пересипська вулиця

4, 8, 10, 12, 14, 16

З 09:00 до 11:00

8-я Пересипська вулиця

1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

З 12:00 по 14:00

8-я Пересипська вулиця

1

З 09:00 до 11:00

9-й провулок 8 Марта

1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

З 12:00 по 14:00

9-й провулок 8 Марта

1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

З 09:00 до 11:00

9-й Чорноморський провулок

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

З 12:00 по 14:00

9-й Чорноморський провулок

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

З 09:00 до 11:00

9-я Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16А, 18а, 18, 4А, 17а, 20А, 5А, 19, 20, 22, 23, 24

З 22:00 по 6:00

Аграрна вулиця

1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

З 12:00 по 14:00

Аграрна вулиця

1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

З 09:00 до 11:00

Академіка Гаркавого вулиця

15, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 51, 37а, 48а, 53, 148, 150, 152, 156

З 09:00 до 19:00

Академіка Заболотного вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 41А, 18А, 13А, 39А, 52, 33/1, 55, 332, 43А

З 22:00 по 6:00

Академіка Філатова вулиця

31А, 29Б

З 09:00 за 17:00

Олександра Невського вулиця

42, 46, 48, 50, 52, 58а, 76а, 68б, 64а, 54, 64б, 74а, 68г, 68в, 62а, 52/2, 68/3, 78/1, 52/1, 80б, 66а, 68/2, 44б, 80а, 60, 44В, 58, 82, 68, 74, 56, 76, 78, 66, 80, 62, 70, 72, 64

З 09:00 за 17:00

Ашхабадская вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12б, 12а, 25а, 28б, 25, 28а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

З 09:00 до 19:00

Балтська дорога

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43А, 40а, 35а, 40, 43, 45, 46, 47, 59

З 12:00 по 14:00

Балтська дорога

40, 40а, 46

З 09:00 до 11:00

Балтська дорога

38

З 12:00 по 14:00

Балтська дорога

37

З 09:00 до 11:00

Балтська дорога

58А

З 12:00 по 14:00

Балтська дорога

47, 43А, 34, 36, 43, 45, 59, 32а, 32

З 09:00 до 11:00

Балтська дорога

34, 60, 62, 67, 32а, 32

З 12:00 по 14:00

Балтська дорога

60, 62, 64, 66, 67, 62/1, 82а, 68, 75б, 84а, 64А, 70, 82, 84

З 09:00 до 11:00

Балтська дорога

36

З 12:00 по 14:00

Балтська дорога

58А, 38

З 09:00 до 11:00

Балтська дорога

60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 62/1, 64А, 82а, 84а, 75б, 84

З 12:00 по 14:00

Балтська дорога

27, 31, 35а, 25, 29, 33, 35

З 09:00 до 11:00

Баркасний провулок

1, 1а, 2, 4

З 09:00 до 11:00

Баркасний провулок

1, 1а, 2, 4

З 12:00 по 14:00

Бессарабська вулиця

1, 2, 3, 5

З 07:00 по 18:00

Бессарабська вулиця

2, 4, 6, 4Б

З 09:00 до 19:00

бібліотечна вулиця

1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

З 09:00 до 19:00

Богдана Хмельницького вулиця

15/19, 15/172, 21, 15/172, 15/17, 13А, 44, 21а, 13, 15172, 15171, 15/171

З 07:00 по 18:00

Боженка вулиця

1, 3, 5, 7, 6Б, 6, 8, 9, 11

З 09:00 за 17:00

Болградська вулиця

2, 4, 6, 20/1, 22 \ 1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

З 09:00 до 19:00

більшовицький провулок

3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

З 12:00 по 14:00

більшовицький провулок

3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

З 09:00 до 11:00

Бородінська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 18А, 19/1, 11А, 4А, 13А, 12, 17А, 22А, 10А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

З 09:00 до 19:00

Брестська вулиця

17, 19, 21, 23, 24, 25, 43А, 31Б, 33а, 41Б, 41а, 17А, 31А, 29, 47В, 43б, 33, 35, 39, 45, 49, 53, 29/1

З 07:00 по 18:00

Василя Кандинського вулиця

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 1а, 20а, 20б, 4а, 17б, 28д, 14а,

спуск 8 Марта

2, 3, 6, 4а, 1, 4, 5, 4Б

З 12:00 по 14:00

спуск 8 Марта

2, 3, 6, 4а, 1, 4, 5, 4Б

З 09:00 до 11:00

спуск 8 Марта

7, 8, 9, 11

З 12:00 по 14:00

сталепрокатного вулиця

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 8/1, 7/5, 22Б, 3Б, 19а, 14, 11А, 3А, 17/19, 418/26, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34

З 09:00 до 19:00

сталепрокатного провулок

13

З 09:00 до 19:00

стовпова вулиця

24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А, 22

З 09:00 за 17:00

стовпова вулиця

17

З 07:00 по 18:00

суперфосфатна вулиця

3, 4, 5, 6, 1 \ 2, 7, 17а, 9А, 40А, 3Б, 23А, 9б, 3В, 16А, 17Б, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40

З 09:00 за 17:00

танкістів вулиця

56в, 56А, 62, 56б, 58, 60

З 07:00 по 18:00

творча вулиця

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 23а, 22А, 42А, 33, 44А, 48А, 20А, 34А, 41, 4А, 35, 48, 49, 51, 47, 42, 36, 44, 37, 46, 45, 50

З 09:00 до 19:00

Тираспольська вулиця

25

З 09:00 до 19:00

Тираспольское шосе

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

З 09:00 до 19:00

Тираспольское шосе

29, 31

З 07:00 по 18:00

тракторна вулиця

23А, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 2а, 21А, 12А, 7а, 27А, 2б, 9, 45А, 19а, 19б, 50 А, 51а, 48 А, 15А, 39А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54

З 09:00 за 17:00

Тульська вулиця

1, 3, 13, 3а

З 22:00 по 6:00

питома провулок

6

З 09:00 до 19:00

Улітіна вулиця

23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А

З 09:00 до 19:00

Уманська вулиця

1, 2, 3, 24а, 25В, 4, 25Б, 25А, 20А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

З 09:00 до 19:00

Умова вулиця

1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 1 / 1а, 21Б, 27А, 1а, 79, 9А, 21а, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992

З 09:00 до 19:00

Урожайна вулиця

4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

З 09:00 до 19:00

Учнівська вулиця

26

З 09:00 до 19:00

Училищная вулиця

2, 4, 6

З 09:00 за 17:00

Лютнева вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 54а, 1а, 12а, 33а, 49а, 34а, 42Б, 13а, 2а, 55а, 42А, 20/6, 10/2, 23а, 33б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

З 12:00 по 14:00

Лютнева вулиця

34а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42А, 20/6, 12а, 1а, 13а, 7, 42Б, 10/2, 2а, 33а, 33б, 23а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42

З 09:00 до 11:00

Лютнева вулиця

3, 5

З 07:00 по 18:00

Лютнева вулиця

35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54а, 50, 55а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49а

З 09:00 до 11:00

Флотська вулиця

13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27а, 25, 29а, 27, 29

З 12:00 по 14:00

Флотська вулиця

3, 9, 9а, 5, 11

З 09:00 до 11:00

Флотська вулиця

3, 9, 9а, 5, 11

З 12:00 по 14:00

Флотська вулиця

2А, 2, 4, 6, 8, 10, 27а, 29а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

З 09:00 до 11:00

Флотська вулиця

2А, 2, 4, 6, 8, 10

З 12:00 по 14:00

Фонтанська дорога

78/24, 106/26, 98/2, 98/96, 98г, 96а, 102, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 106/38, 155/2, 98, 106 / 34, 106/21, 106/24, 1553, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 104, 104А, 157, 106/35, 106, 106/39

З 09:00 за 17:00

Горбиста вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

З 09:00 до 11:00

горбиста вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

З 12:00 по 14:00

Хутірська вулиця

95Е

З 09:00 до 11:00

Хутірська вулиця

95Е

З 12:00 по 14:00

Південна дорога

67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

З 22:00 по 6:00

Яші Гордієнко вулиця

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 19а, 20а, 22, 24б, 25/27, 17а, 16а, 32а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 15а

З 09:00 за 17:00

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

Як писала Politeka, одеситам показали, що відбувається з затонулим танкером: унікальні кадри, "несе небезпеку для..."

Також Politeka повідомляла, що з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси: як люди "дотримуються" карантину.