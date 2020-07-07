Напередодні в Одеському регіоні в результаті вогняного НП були знищені два автомобіля і будинок
Про події, які сталися 6 липня повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.
За словами рятувальників, перше НП сталася ввечері на вулиці Бугаєвської в Одесі. Там загорілись одночасно два службових автомобілі служби аварійного відкривання замків.
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Інформація про пожежу надійшла в службу порятунку о 17:58. Вже через 10 хвилин пожежники ліквідували загоряння, однак автомобілі врятувати не вдалося, вони дуже сильно пошкоджені і відновленню не підлягають. Водії цих машин говорять про підпал.
На відео, яке розмістили очевидці в мережі видно, що у автомобілів рівномірно горять моторні відсіки, а самі авто знаходяться на відстані близько півтора метрів один від одного.
Ще одна НП сталася в селі Нерушай Татарбунарського району Одеської області.
За даними ДСНС, близько 18:45, в житловому будинку вибухнув газ і почалася пожежа.
Прибулі на місце події рятувальники встановили, що в будинку стався, вриваючись побутового газу, після чого загорілося будову.
В результаті пожежі господар отримав опіки. Його госпіталізували. Чоловік перебуває у важкому стані.
Причини пожежі встановлюються.
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