Напередодні в Одеському регіоні в результаті вогняного НП були знищені два автомобіля і будинок

Про події, які сталися 6 липня повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.

За словами рятувальників, перше НП сталася ввечері на вулиці Бугаєвської в Одесі. Там загорілись одночасно два службових автомобілі служби аварійного відкривання замків.

Інформація про пожежу надійшла в службу порятунку о 17:58. Вже через 10 хвилин пожежники ліквідували загоряння, однак автомобілі врятувати не вдалося, вони дуже сильно пошкоджені і відновленню не підлягають. Водії цих машин говорять про підпал.

На відео, яке розмістили очевидці в мережі видно, що у автомобілів рівномірно горять моторні відсіки, а самі авто знаходяться на відстані близько півтора метрів один від одного.





Ще одна НП сталася в селі Нерушай Татарбунарського району Одеської області.

За даними ДСНС, близько 18:45, в житловому будинку вибухнув газ і почалася пожежа.

Прибулі на місце події рятувальники встановили, що в будинку стався, вриваючись побутового газу, після чого загорілося будову.

В результаті пожежі господар отримав опіки. Його госпіталізували. Чоловік перебуває у важкому стані.

Причини пожежі встановлюються.

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