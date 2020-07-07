Рясні опади, що обрушилися на Одеську область знову зіпсували життя місцевим жителям

Справа в тому, що в ніч на вівторок, 7 липня, дощі затопили приватні садиби у селі Цебриково Великомихайлівського району. Кадри наслідків негоди розмістила в мережі прес-служба обласного ДСНС, передає Politeka.net.

По прибуттю до місця виклику рятувальники 18-ї державної пожарноспасательной частини відкачали воду з території 4-х приватних домоволодінь. Станом на 5:55 відкачано 220 куб. м. дощової води.

Наголошується, що до надання допомоги населенню залучалися від ДСНС 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

Раніше ми вже повідомляли, що сильна злива, що пройшла 23 червня на півночі Одеської області, наробила лиха в Подільському районі. Річка Великий Куяльник вийшла з берегів, і частково затопила три села - Поплавцю, Качуровку і Оброчное, затопивши вулиці сіл.

Постраждали десятки домогосподарств, поля, залило городи і загинула худоба, який не встигли врятувати від потужних потоків води. У деяких місцях рівень води перевищив метр. Розмило дороги, був зруйнований міст, який з'єднує Поплавцю з центром Куяльницького ВІДГ.

Фактично за 3 години випала рекордна кількість опадів. У селі Качуровка велика вода підтопила 30 будинків. Крім того, із-за сильних проливних дощів у селі Вакуловка Роздільнянського району підтопило сім будинків та городів. А тим часом синоптики обіцяють, що 7 липня на Одесу насунеться грозовий фронт, який принесе короткочасний дощ. Температура повітря трохи знизиться, проте вітер змінних напрямків підніме хвилі на морі. Вітер 3 – 8 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде +18 +23, удень стовпчики термометрів покажуть +34 градусів.

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