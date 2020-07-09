В розпал курортного сезону в Одесі почастішали випадки крадіжок, які скоюють приїжджі

Про один такий випадок розповіли в місцевій поліції і показали фото молодої злочинниці, передає Politeka.net.

20-річна дівчина приїхала з Києва у курортну Одесу, щоб погостювати у своїх родичів, однак, як з'ясувалося її метою виявився не тільки відпочинок.

Стоячи в черзі до кабінету лікаря однієї з лікарень, вона вирішила пограбувати 55-річну одеситку.

Дівчину затримали на гарячому при виході з лікарні. У неї знайшли чужий гаманець з п'ятьма тисячами гривень і ста доларами.

У поліції зазначили, що одеситка в черзі навіть не помітила, що її обікрали.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Злодійці загрожує штраф до 51 000 гривень або до 240 годин громадських робіт або обмеження волі на строк до п'яти років.

До цього ми повідомляли, що в Одесі сталося збройне пограбування на АЗС, в результаті якого поліція оголосила в розшук злочинця.

Пригода сталася серед ночі на вулиці Дальницькій, 55, на автозаправці фірми «WOG».

Чоловік у медичній масці зайшов на заправку нібито щоб купити пиво. Коли він підійшов до каси, то дістав пістолет і направив його на касира. Після цього грабіжник спокійно вигріб гроші з каси і втік.

Момент нападу потрапив на камери спостереження.

Тепер злочинця розшукує поліція.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій). Розбійнику загрожує від семи до 12 років в'язниці.

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