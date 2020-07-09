В Одесі сталася НП з трамваями
Так, у четвер, 9 липня, біля ринку «Привоз» у трамваї, що курсує за маршрутом №5, на ходу вилетіли двері.
Про це розповіли очевидці в місцевому паблику «Чорний список Одеса» і оприлюднили на додачу фотографії, передає Politeka.net.
«Добрий день. Сьогодні вранці в п'ятому трамваї на ходу вилетіла двері, бортовий номер 4028 А якщо б люди стояли в цей момент, ніж могло закінчиться?», - повідомили стривожені очевидці.
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Крім того, два ДТП в районі «Привозу» паралізували рух трамваїв, створивши величезну пробку. Про це повідомляють місцеві
Перша аварія сталася у районі перехрестя вулиць Пантелеймонівській і Преображенської, друга – недалеко від перетину Пантелеймонівській і Старопортофранківській вулиць. Через це заблоковано рух трамваїв №5 і 28.
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Так, вранці в понеділок, троє комунальників КП «Одесміськелектротранс» зайшли в трамвай, що слідував по маршруту №22 і стали бризкати з відра руками невідому рідину на підлогу вагона.
При цьому майже всі сидячі місця у трамваї були зайняті.
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