Відвідувачка одеського зоопарку залізло у вольєр до козулі, забрала дитинча, в результаті чого він загинув

Кричущу історію повідав директор закладу Ігор Бєляков, пише " Думська ".

За його словами, жінка гуляла зоопарком в Одесі і побачила, як козуля народжує дитинча. А потім чомусь вирішила, що мама б'є дитинча, і полізла у вольєр його рятувати.

«Це нормально в природі. Новонароджене теля має відразу йти за матір'ю подалі від хижаків. Жінка на свій страх і ризик залізла в вольєр, забрала малюка і віднесла його охороні. Але косуленок не встиг отримати молозиво, яке запускає травну систему», - пояснив Бєляков.

Найгірше, що тому козуля дитинча не прийняла. Врятувати його не змогли.

Треба зазначити, що директор також поскаржився, що люди, буває, критикують роботу зоопарку, просто не розуміючи особливостей поведінки тварин. наприклад, слониха Венді нібито "знемагає від спраги і обсипає себе пилом".

«насправді пилові ванни – природна потреба слонів. Для них в зоопарк навіть спеціально привозять дрібний пісок, - розповів керівник.

До цього ми писали, що в зоопарку Одеси відбулося нове поповнення – біла лань народила двох дитинчат.

Малюки з'явилися на світ вранці і спостерігав за пологами лікар зоопарку.

Беляков наголошує, що все пройшло успішно.

«Двоє дитинчат зараз лежать в куточку вольєра разом з мамою. Почуваються добре», — поділився радістю директор. Їх зараз краще не турбувати», — підкреслив Бєляков.

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