Все на ізоляції

Поблизу Одеси стався спалах небезпечного китайського вірусу

Стало відомо, що на кораблі SOPHIA, який четвертий день стоїть на рейді у порту Південний в Одеській області захворіло більшість моряків.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Зараз інфіковані знаходяться на карантині під наглядом медиків.

Так як судно знаходиться в українських територіальних водах, всіма питаннями надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України. Також визначені маршрути, за якими в разі необхідності, інфікованих відвезуть у лікарню.

По завершенню ізоляції судно Sofia планує відправиться в порт "Миколаїв".

До речі, в Одеській області за останню добу китайський вірус виявили у 33 осіб. За весь час епідемії інфікування підтвердили у 2174 пацієнтів, з них 947 одужали, 27 — померли.

Нагадаємо, що на заводі з виробництва крабових паличок в селі Бурлачья Балка стався спалах китайського вірусу.

Діагноз COVID-19 підтвердився у 7 співробітників, ще один працівник з підозрою на вірус чекає результатів аналізів.

У зв'язку з цим було прийнято рішення закрити завод на карантин. На підприємстві проводять санітарну обробку поверхонь і устаткування, а весь персонал зобов'язали пройти тестування.

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