Відпочиваючих попередили про нову небезпеку в морі біля берегів Одеси

Так, в розпал курортного сезону пляжники стали помічати безліч шприців з голками, які плавають в морі, так і валяються на піску.

Відповідне відео розмістили очевидці в місцевому паблике "Підслухано Одеса" в Telegram, попросивши людей бути уважними та обережними, передає Politeka.net (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

"Шприци з голками в морі і на пляжах. Нам про це пишуть вже не перший раз, вчора читач, за його словами, близько 20 штук зібрав на Ланжероні», - йдеться у публікації.

Користувачі в соцмережах з гнівом коментують побачене.

«Тупо быдлота, загадили і знищили місто та пляжі», «Куди поліція дивиться ? Вже забув коли патруль бачив (((«, «Знову дев'яності повернулися чи не йшли, просто огидно дивитися на все що відбувається», «Бо нєфіг ходити на море,потім не будеш знати як позбутися болячки-хочеться скупатися-іди в басейн», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області морська вода на деяких пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.

Про це свідчать результати проведених досліджень Одеським лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я України.

Всього було відібрано 93 проби води на пляжах Одеси та області. Аналізи показали, що 29 проб не відповідають санітарно-мікробіологічним нормам. Невідповідність нормам було виявлено у воді, відібраної на пляжах Одеси і селища міського типу Затока.

Також ми писали, що на багатьох пляжах Одесссы виявили небезпечну кишкову паличку.

❗Осторожно! Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне и выбросил. Будьте внимательны, берегите себя🙌 Gepostet von Подслушано Одесса am Sonntag, 12. Juli 2020

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