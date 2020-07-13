У розпал курортного сезону на території Одеської області знову горять бази відпочинку

Пригода сталася в ніч на понеділок, 13 липня в місті Чорноморську. Там загорілися дерев'яні будиночки на території бази відпочинку «Райдужний», передає Politeka.net. з посиланням на прес-службу обласного ДСНС.

Сигнал про спалах надійшов у Службу порятунку о 2:17. Майже годину знадобилося пожежникам, щоб локалізувати і повністю ліквідувати загоряння на площі 150 квадратних метрів.

Загиблих і постраждалих немає.

Причини займання встановлюються.

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Пожежа спалахнула в ніч на суботу 11 липня в триповерховому житловому будинку на вулиці Пантелеймонівській кут Пушкінської.

Як повідомили співробітники ДСНС, сигнал про спалах надійшов о 03:05, рятувальники боролися з пожежею близько години. Полум'я поширилося на другому поверсі і охопило дерев'яні балки горища.

Наголошується, що вогонь локалізували в 3:48, а в 3:55 загасили пожежу на площі 20 кв. м. Загиблих і постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

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Про загоряння, яке відбулося в неділю, 12 липня, в самому центрі Одеси на Приморському бульварі повідомили очевидці.

На місце події прибули рятувальники і ліквідували вогонь.

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