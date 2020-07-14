В Одеській області за останню добу виявили 51 новий випадок зараження китайським вірусом

В останній тиждень на Одещині суттєво збільшились темпи зростання захворюваності. Так, станом на 14 липня в регіоні зафіксовано 2262 випадки, з них 540 чоловік жителі Одеси, передає Politeka.net, з посиланням на дані міськради.

Тільки за минулу добу приріст нових хворих склав 51 людина, з них 20 — у одеситів, 31 — у жителів районів області. У ифекционке"знаходяться 82 пацієнта з COVID-19 - всі мешканці Одеси.

За даними міськради, за минулу добу в інфекційну лікарню надійшли 26 осіб з підозрою на COVID-19. Всього в лікарні 10 людей знаходяться у важкому стані, два пацієнти отримують дихальну СИПАП-терапію. 70 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості.

Крім того, зареєстрували три нові випадки хвороби у дітей. Це хлопчик у віці 7 років і двох дівчаток віком 10 років. Всього на лікуванні від вірусу знаходяться 16 дітей — 13 амбулаторно вдома і троє в інфекційній лікарні.

Треба сказати, що відсоток одужання від COVID-19 у місті Одесі до теперішнього часу складає 65%, що перевищує загальноукраїнський показник, який дорівнює 44%.

Раніше ми повідомляли, влада Одеси знову посилили карантин на тлі боротьби з китайської інфекцією. Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

Тепер заборонена робота кафе, барів, ресторанів і нічних клубів після 23:00.

Однак слід зазначити, що нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.

Комісія також вважає, що потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і в інших місцях масового скупчення людей, місцях відпочинку в прибережній зоні, а також час проведення в місті масових спортивних заходів.

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