Вночі одеська поліція влаштувала «карантинні рейди» по розважальним закладам, щоб перевірити, як дотримуються рішення Кабміну

Відповідне відео оприлюднили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Групи правоохоронців склала адміністративні протоколи на порушників правил карантину.

Порушення були виявлені в ході рейдів, які поліцейські провели з метою перевірки дотримання розважальними та торговельними закладами карантину в частині заборони їх діяльності з 23 до 7 годин ранку.

За словами начальника відділу поліції, всього було перевірено майже двісті таких об'єктів. За результатами проведених рейдів припинено діяльність 44 розважальних закладів.

«Всі порушники притягнуті до адміністративної відповідальності. У відповідності зі ст. 44-3 Купап їм загрожують штрафні санкції у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - заявив він.

Раніше ми повідомляли, влада Одеси знову посилили карантин на тлі боротьби з китайської інфекцією.Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

Тепер заборонена робота кафе, барів, ресторанів і нічних клубів після 23:00.

Однак слід зазначити, що нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.

Комісія також вважає, що потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і в інших місцях масового скупчення людей, місцях відпочинку в прибережній зоні, а також час проведення в місті масових спортивних заходів.

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