Вночі одеська поліція влаштувала «карантинні рейди» по розважальним закладам, щоб перевірити, як дотримуються рішення Кабміну
Відповідне відео оприлюднили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Групи правоохоронців склала адміністративні протоколи на порушників правил карантину.
Російська Кардашьян в ботфордах трохи не розірвала купальник пишним бюстом: на це можна дивитися вічно
Щаслива Віра Брежнєва вперше показала їх з Меладзе малюка: "Ух ти, з поповненням!"
Юний син Наташі Корольової привів дорослу коханку, Тарзан може пишатися: "Він вміє робити так..."
Бузова в купальнику викликала огиду навіть у найвідданіших шанувальників: "Оля, що сталося?"
Порушення були виявлені в ході рейдів, які поліцейські провели з метою перевірки дотримання розважальними та торговельними закладами карантину в частині заборони їх діяльності з 23 до 7 годин ранку.
За словами начальника відділу поліції, всього було перевірено майже двісті таких об'єктів. За результатами проведених рейдів припинено діяльність 44 розважальних закладів.
«Всі порушники притягнуті до адміністративної відповідальності. У відповідності зі ст. 44-3 Купап їм загрожують штрафні санкції у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - заявив він.
Раніше ми повідомляли, влада Одеси знову посилили карантин на тлі боротьби з китайської інфекцією.Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.
Тепер заборонена робота кафе, барів, ресторанів і нічних клубів після 23:00.
Однак слід зазначити, що нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.
Комісія також вважає, що потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і в інших місцях масового скупчення людей, місцях відпочинку в прибережній зоні, а також час проведення в місті масових спортивних заходів.
Нагадаємо, що натовпи відпочиваючих заполонили Одеси: у поліції повідомили, де не дотримуються карантин
Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують
Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "Було море - більше немає", обурливе відео