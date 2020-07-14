В Одеській області рятувальники шість годин боролися з вогнем

Про масштабну пожежу, що спалахнула на сміттєзвалищі у села Софіївка в Білгород-Дністровському районі повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.

Як стало відомо, 14 липня о 6:56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами села сталося загоряння сміття на відкритій території.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники виявили загоряння на звалищі, яке належить КК "Екологія".

До ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальне відділення 16-ї державної пожарноспасательной частини та місцева пожежна команда "Шабо".

Пожежу локалізовано о 12:17 у 12:40 ліквідовано на площі 2 га Загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

До цього ми писали, в центрі Одеси з'явилися нові підземні мусорні баки. Їх в числі 8 штук поки встановили на Приморському бульварі в рамках пілотного проекту. Однак через кілька днів один з контейнерів загорівся і пожежникам довелося гасити.

Система складається з чотирьох основних частин: підземної капсули, які перебувають у ній і выкатывающихся сміттєвих баків, підйомного механізму і зовнішніх ємностей, які знаходяться на поверхні і нагадують звичайну урну, куди і викидають сміття. Відкрити контейнер можна як рукою, так і ногою, натиснувши на важіль. Ємність підземних баків стандартна – 1100 літрів, як і у звичайних контейнерів.

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