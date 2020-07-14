В курортний сезон Одесу наповнюють не тільки відпочиваючі, але і ті, хто хоче поживитися за їхній рахунок

Так, на пляжах почастішали випадки крадіжок особистих речей. Про один такий випадок, який стався днями на Ланжероні, повідомили в місцевій поліції, передає Politeka.net.

Поки молода жінка стежила за своїми двома маленькими дітьми, які купалися в морі, цим скористався грабіжник вкрав рюкзак з двома телефонами та особистими речами.

Потерпіла звернулася за допомогою в правоохоронні органи і по гарячих слідах вдалося затримати злодія в парку Шевченка. Ним виявився 28-річний житель Біляївського району. При ньому знайшли вкрадене і повернули жінці.

Раніше ми повідомляли, 20-річна дівчина приїхала з Києва у курортну Одесу, щоб погостювати у своїх родичів, однак, як з'ясувалося її метою виявився не тільки відпочинок.

Стоячи в черзі до кабінету лікаря однієї з лікарень, вона вирішила пограбувати 55-річну одеситку.

Дівчину затримали на гарячому при виході з лікарні. У неї знайшли чужий гаманець з п'ятьма тисячами гривень і ста доларами.

У поліції зазначили, що одеситка в черзі навіть не помітила, що її обікрали.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Злодійці загрожує штраф до 51 000 гривень або до 240 годин громадських робіт або обмеження волі на строк до п'яти років.

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